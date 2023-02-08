В Самаре планируется запуск нового маршрута в микрорайоне «Волгарь»

В прошлом году до Волгаря запустили льготный автобус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары планируют запустить новый отдельный маршрут в микрорайоне «Волгарь». Об этом в понедельник, 6 февраля 2023 года, сообщила глава города Елена Лапушкина.

– Открытие нового маршрута намечено на 4-й квартал текущего года. В прошлом году в Волгарь впервые был запущен льготный автобусный маршрут, – отметила мэр Самары.

Помимо создания новых маршрутов, в планах властей – обновление транспортной инфраструктуры. В частности, в городе запланирована модернизация трамвайных линий на участке от проспекта Ленина до Московского шоссе. Пятилетняя программа работ уже разработана.

Кроме того, администрация намерена приобрести новые трамвайные вагоны и автобусы. Их доставят в Самару уже в этом году. Новый транспорт направят на самые напряженные маршруты.

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