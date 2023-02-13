Реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре завершат в 2024 году

Здание уже несколько лет не используется и заброшено Фото: Google. Карты.

В Самаре в 2023 году стартует реконструкция бывшего кинотеатра «Россия». Речь идет о здании на улице Чернореченской, 15. Его приспособят для театра «Мастерская». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Разработана проектная документация, получено положительное заключение госэкпертизы и заключение финансовой инспекции Самарской области. Документы направлены в региональное министерство строительства для получения разрешения на проведение работ, - отметили в мэрии.

Здание планируют преобразить за два года. Оно должно предстать в обновленном виде уже в 2024-м. Ранее сообщалось, что там сделают вестибюль с большим выставочным пространством и холлами, а также разместят зрительный зал на 218 мест и буфеты. Кроме того, проект предполагает благоустройство бульвара и комплексный ремонт дорог, которые расположены вблизи здания.

Здание обновят и разместят в нем театр для детей и молодежи "Мастерская" Фото: администрация Самары

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