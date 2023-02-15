В Самаре проведут реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Россия» в 2023-2024 годах

В проекте предусмотрено благоустройство бульвара и комплексный ремонт дорог вблизи здания. Фото: Google. Карты

В 2023 году в Самаре начнется реконструкция бывшего кинотеатра «Россия», расположенного на улице Чернореченской, 15. Уже разработана проектная документация.

— Сейчас получено положительное заключение госэкпертизы и финансовой инспекции Самарской области. Теперь разрешить проведение работ должно региональное министерство строительства, — рассказали в администрации Самары.

В здании разместится молодежный театр «Мастерская». Бывший кинотеатр планируют реконструировать за два года. Так, оно будет готово принять посетителей в 2024 году. В обновленном пространстве будет вестибюль с большим выставочным пространством и холлами, зрительный зал на 218 мест и буфеты.

Помимо этого, в проекте предусмотрено благоустройство бульвара и комплексный ремонт дорог вблизи здания.

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