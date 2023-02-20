Самарцам рассказали, что будет с огромной ледяной скалой

Огромная гора простоит до весны. Фото: Алена ПРОВКИНА

В Самаре местные жители поделились кадрами уникальной ледяной горы в Куйбышевском районе. Из-за коммунальной аварии на территории стала застывать вода.

Впервые о порыве рассказали жители поселка 113-км в Куйбышевском районе. Самарцы отмечали, что с каждым днем гора становится все больше. Ледяной пик, размером с 5-этажный дом, решили покорить альпинисты. Как сообщили очевидцы журналисту «КП-Самара», специалисты коммунальной компании приступят к работам только весной.

Гигантская «сосулька» находится на границе двух районов. Одна из компаний Волжского района отметила, что техника сможет добраться до места только, когда сойдет снег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.