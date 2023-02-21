Ряд дорог перекроют у площади Куйбышева в Самаре 22 февраля 2023 года

На главной площади Самары устроят митинг-концерт 22 февраля 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 22 февраля 2023 года, в центре Самары ограничат движение транспорта. Для проезда закроют дороги в районе площади имени В.В. Куйбышева. Причина — проведение патриотического мероприятия «Слава защитникам Отечества». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 7:00 до 19:00 22 февраля 2023 года нельзя будет проехать по следующим участкам: Чапаевская от Красноармейской до Вилоновской; Вилоновская от Галактионовской до Молодогвардейской и от Молодогвардейской до Чапаевской; Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе; Красноармейская от Галактионовской до Чапаевской; Молодогвардейская от Вилоновской до Ульяновской.

На этих же участках улиц с 22:00 21 февраля до 19:00 22 февраля 2023 года запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничения не затронут машины скорой помощи, пожарных, полиции, а также автобусы и трамваи. Общественный транспорт в день проведения патриотического мероприятия будет работать в усиленном режиме.

Схема перекрытия дорог у площади Куйбышева Фото: администрация Самары

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