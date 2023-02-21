Дополнительные автобусы и трамваи подадут к пл. Куйбышева в Самаре 22 февраля 2023 года

19 трамваев и 8 автобусов дополнительно выделят в день проведения патриотического мероприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 22 февраля 2023 года, в Самаре усилят работу общественного транспорта. Автобусы и трамваи будут чаще ходить в районе площади имени В.В. Куйбышева. Это связано с проведением там патриотического мероприятия «Слава защитникам Отечества».

- Трамвайное сообщение в периметре площади Куйбышева будут обеспечивать 19 единиц транспорта. Средний интервал движения составит около 2,5 минут, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Так, с 16:15 до 17:00 по улице Красноармейской будут курсировать трамваи №№ 1 (четыре состава), 3 (три состава), 5 (два), 20 (два), 20к (четыре) и 22 (четыре). Кроме того, дополнительно предоставят восемь автобусов №№ 1, 2, 34, 41. По две единицы на каждом маршруте. Автобусы будут ждать пассажиров на улице Красноармейской от Чапаевской до Галактионовской.

Напомним, 22 февраля 2023 года в Самаре перекроют ряд дорог в районе площади Куйбышева. Ограничения почти не затронут работу общественного транспорта. Они коснутся только автобуса № 24. Его направят по улицам Молодогвардейской, Вилоновской, Фрунзе, а затем на Куйбышева. Такая схема будет действовать в оба направления.

Схема движения общественного транспорта Фото: администрация Самары

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