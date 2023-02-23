В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими

В результате происшествия погибли пять человек, 11 пострадали Фото: прокуратура Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту страшного ДТП, которое произошло в Нефтегорском районе 23 февраля 2023 года. Там столкнулись три автомобиля, погибли пятеро человек.

– Следователь СО МВД «Нефтегорский» возбудил по факту ДТП уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Дело будет расследовано в Богатовском межрайонном следственном отделе.

Напомним, смертельное ДТП произошло на 83 км трассы М-5 утром 23 февраля. Участниками аварии стали три автомобиля, в том числе – рейсовый микроавтобус. В результате происшествия 5 человек погибли, 11 пострадали.

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