Появилось видео с места страшной аварии с микроавтобусом в Самарской области

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: прокуратура Самарской области

Появилось видео с места смертельного ДТП, унесшего жизни пяти человек, в том числе ребенка. Его опубликовало СУ СК по Самарской области.

Страшная авария произошла примерно в 9:00 на 83-м километре трассы М-5 «Урал» в Нефтегорском районе Самарской области. Произошло столкновение автомобили, «Газели» и рейсового микроавтобуса, в салоне которого находились 16 пассажиров.

По предварительным данным, водитель «Газели» пошел на обгон и столкнулся с бузулукским автобусом. Пять человек погибли на месте ДТП, в том числе 10-летний ребенок. А пострадали 11 человек, состояние трех из них оценивается как крайне тяжелое.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, его передали для дальнейшего расследования в Богатовский межрайонный следственный отдел. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования и отметил, что всем, кто потерял родных, будет оказана помощь.