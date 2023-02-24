Центральный автовокзал возобновил рейсы из Самары 24 февраля 2023 года

Рейсы отменили из-за плохих погодных условий 23 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 24 февраля 2023 года, Центральный автовокзал возобновил рейсы из Самары. Об этом сообщили в справочной ЦАВ.

Сейчас автобусы ходят по расписанию, за исключением маршрутного транспорта на участках федеральных автомобильных дорог Самарской и Оренбургской областей, движение которых приостановили еще 22 февраля.

Напомним, в День защитника Отечества самарцев ждало непредвиденное обстоятельство – из-за плохих погодных условий 23 февраля отменили рейсы из Самары, и жителям пришлось нарушить свои планы выехать из города на автобусе.

Всему виной сильный снегопад, который не покидает регион уже несколько дней. Из-за непогоды возникает угроза безопасности движения. Так, в Нефтегорском районе произошло смертельное ДТП с пятью погибшими.

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