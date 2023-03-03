Переходы без светофоров предложили оборудовать лежачими полицейскими в Самаре

Искусственные дорожные неровности хотят сделать на "зебрах" и на подъездах к ним Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре придумали, как сделать безопаснее пешеходные переходы без светофоров. Их планируют оборудовать искусственными дорожными неровностями (ИДН) — так называемыми лежачими полицейскими.

ИДН хотят сделать как на самих «зебрах», так и на подъездах к ним. Благодаря этому автомобилисты будут принудительно снижать скорость и пропускать пешеходов. Как ранее писала «КП-Самара», одним из участков, где планируется реализовать такую меру в 2023 году, станет улица Ново-Вокзальная. Безопаснее для пешеходов сделают отрезок от улицы Фадеева до Московского шоссе.

По словам начальника отделения организации дорожного движения ОГИБДД по Самаре Александра Чугунова, за прошлый год в городе выявили более 30 мест концентрации ДТП. В число самых опасных входят пять участков. Решения, как сделать их безопаснее, уже есть. К примеру, планируется продолжить установку пешеходных ограждений и оборудование светофоров дополнительными секциями, а также организовать посадочные площадки возле трамвайных путей.

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