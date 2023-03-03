Глава СК России заинтересовался избиением мужчины группой мигрантов в Самаре

Драка взрослых из-за конфликта детей может закончиться уголовным наказанием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался информацией об избиении жителя Самары группой мигрантов. ЧП произошло возле одного из домов на Волжском шоссе 22 февраля 2023 года.

- Александр Бастрыкин обратил внимание на публикацию об избиении супругов в Самаре группой мигрантов из Средней Азии. Он поручил руководителю СУ СК по Самарской области Марату Галиханову возбудить и расследовать уголовное дело, а также представить доклад, - сообщили в приемной председателя СК России.

По предварительным данным, все началось с конфликта между сыном супружеской пары и девочкой в школе. Родственники школьницы пришли на работу к самарчанке, чтобы разобраться в ситуации. Однако простой разговор закончился дракой взрослых. Насколько известно, избили мужа женщины, пострадал и очевидец, который решил вступиться за супругов. Кроме того, мать девочки угрожала расправой сыну самарцев. К слову, у другой стороны конфликта иная версия событий. Они уверяют, что драку начали не они.

Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Его завели по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия.

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