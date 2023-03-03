Имущество комбината «Родник» вновь выставили на торги в Самаре

В Самаре продолжают распродавать имущество предприятия-банкрота Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь выставили на торги имущество комбината «Родник». Ранее предприятие признали банкротом и открыли в отношении него конкурсное производство. Информация об этом размещена на сайте «Федресурс».

Так, на аукцион выставили один лот, которое включает имущество, находящееся на улице Уфимской, 73 в Железнодорожном районе Самары. В списке также оказались производственные материалы — этикетки, коробки, колпачки и др. Всего — 311 позиций.

Начальная цена лота — 20,9 млн рублей. Шаг аукциона составит 1,4 млн рублей. Итоги станут известны в апреле 2023 года.

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