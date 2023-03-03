Американские горки в парке Дружбы выставили на продажу в Самаре

Американские горки в парке Дружбы не работают уже несколько лет / Фото: Сергей Бобин

В Самаре выставили на продажу американские горки в парке Дружбы. Аттракцион находится ближе к пересечению улиц Дыбенко и Запорожской и уже давно не работает. Собственник готов отдать его новому владельцу за 19 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Эти американские горки могут оказаться в вашем парке. Тот, кто возьмет такой проект в реализацию, озолотится. Металл живой, прослужит еще 100 лет, — отмечает продавец.

По его словам, высота горок составляет 28 метров, длина трассы — 850 метров. Он уверяет, что аттракцион находится в удовлетворительном и рабочем состоянии. Необходимо только отшлифовать и покрасить трассу, а также отреставрировать вагонетки. Продавец готов оказать в этом посильную помощь.

Напомним, американские горки в парке Дружбы не эксплуатируются уже несколько лет. Однако это не мешает подросткам периодически наведываться туда, чтобы сделать селфи на высоте. Горожане уже не раз обращали внимание властей на опасный аттракцион. В 2020 году появлялась информация, что на месте американских горок могут построить физкультурно-оздоровительный комплекс, однако местные жители не поддержали проект.

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