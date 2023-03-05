Полиция проверит обстоятельства драки автомобилистов на улице Революционной в Самаре

Сейчас идет проверка по сообщениям из лечебных учреждений. Фото: "Подслушано Самара"

В пятницу, 3 марта, в Самаре произошел дорожный конфликт между водителями нескольких автомобилей на проезжей части по улице Революционной. В его причинах и обстоятельствах разбираются сотрудники полиции.

— Идет проверка по сообщениям из лечебных учреждений об обращении 36-летнего и 23-летнего жителей Самары с травмами, полученными на ул. Революционной, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После обследования в больнице врачи рекомендовали мужчинам амбулаторное лечение. Полицейские проводят все необходимые мероприятия, после которых будет принято процессуальное решение.

Жителям региона напоминают, что став свидетелями любого правонарушения, можно сразу обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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