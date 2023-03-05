Подъезд к Оренбургу вновь открыли в Самарской области 5 марта

Движение возобновили и на старом направлении трассы. Фото: минтранс Самарской области

Сегодня, 5 марта 2023 года, участок подъезда к Оренбургу в Самарской области открыли для всех транспортных средств.

— С 07:00 по московскому времени возобновлено движение на подъезде к Оренбургу с 95-го по 132-й километр, — сообщили в пресс-службе ФКУ "Поволжуправтодор".

Это касается и старого направления трассы. Напомним, ограничение ввели вечером 4 марта на время непогоды из-за метели и ограниченной видимости. Проехать не могли только грузовые и маршрутные транспортные средства.

Автомобилистам стоит помнить, что в регионе объявлен желтый уровень опасности. Так, 5 марта порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

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