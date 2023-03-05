В сильный снегопад убирать улицы Самары вышли 2152 человека и 196 машин 5 марта

Усиленная работа продолжается, чтобы город был готов к началу новой недели. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

В воскресенье, 5 марта, городские службы всеми силами ликвидируют последствия непогоды. В связи с ухудшением погодных условий днем работают 196 единиц уборочной техники и 2152 человека. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

— Основное внимание уделяем расчистке и противогололедной обработке проезжих частей и тротуаров, освобождению крыш от снега и наледи, — написала Елена Лапушкина.

На улицах города максимально задействован парк техники и состав дорожных рабочих. Усиленная работа продолжается, чтобы город был готов к началу новой недели. Мэр призвала самарцев быть внимательными и учитывать погодные условия перед выходом из дома.

Напомним, 5 марта до конца дня местами в регионе прогнозируется сильный мокрый снег с ухудшением видимости до 500-1000 метров.

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