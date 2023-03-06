В Самарской области открыли движение на дороге к Оренбургу

Ограничения действовали из-за сильной метели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сразу на нескольких дорожных участках вводили ограничения движения для транспорта. В первые выходные марты в регионе бушевала непогода.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор», с 08:00 6 марта движение на подъезде к Оренбургу с 95-го по 132-й километр восстановлено. В том числе, и на старом направлении трассы. Ограничения вводили для грузового и маршрутного транспорта. Также движение восстановлено на участке дороги по трассе М-5 «Урал».

Напомним, в регионе был объявлен желтый уровень опасности. К счастью, начало новой недели принесет с собой потепление. Эксперты рассказали, когда в Самаре ждать настоящую весну.

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