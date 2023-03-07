Участника драки с отцом 9-летнего школьника в Самаре потребовали отправить под стражу

Скоро суд изберет меру пресечения одному из участников конфликта Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стали известны новые подробности о конфликте родителей двух школьников, который произошел на Волжском шоссе в Самаре. Следователи возбудили еще одно уголовное дело. Теперь по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Напомним, все случилось вечером 22 февраля 2023 года возле одного из домов на Волжском шоссе. Участниками конфликта стали родители 9-летнего мальчика и родственники 10-летней девочки. Близкие школьницы решили, что парнишка ударил ее, и захотели разобраться. Слово за слово и в ход пошли кулаки.

- По версии следствия, 20-летний местный житель совершил хулиганские действия в отношении 9-летнего мальчика, а также других лиц, ошибочно полагая, что ребенок нанес травмы его младшей сестре, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Как полагают правоохранители, этот же молодой человек вместе со своими знакомыми избил отца мальчика (били руками и кулаками по лицу, голове и туловищу) и проходившего мимо жителя дома, который попытался остановить конфликт. Ранее по данному факту в ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Следственный комитет изъял эти материалы из ОВД.

Насколько известно, 20-летнему парню уже предъявили обвинение по двум преступлениям – хулиганству и избиению. В скором времени ему изберут меру пресечения. Следователи направили ходатайство в суд о заключении молодого человека под стражу. В настоящее время правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия. Также они устанавливают местонахождение других подозреваемых, принимавших участие в драке.

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