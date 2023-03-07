Автобус № 34 мог протаранить световую опору в Самаре из-за подрезавшего водителя

В аварии пострадала пожилая пассажирка автобуса Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны новые подробности ДТП с автобусом № 34, которое произошло вечером 6 марта 2023 года в Самаре. Ранее сообщалось, что водитель общественного транспорта не справился с управлением и врезался в световую опору. Однако теперь появились данные о неком автомобилисте, который мог подрезать «ЛиАЗ».

- Сотрудники полиции устанавливают личность водителя автомобиля, который в 21:40, со слов второго участника ДТП, создал помеху для движения автобусу под управлением 63-летнего мужчины и скрылся с места, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, автобус ехал по улице Мичурина в направлении улицы Полевой. В пути водитель врезался в световую опору, которая едва не рухнула на проезжую часть. В результате ДТП пострадала пассажирка – 76-летняя женщина. Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение.

Всех, кто стал свидетелем этой аварии, просят обращаться по телефону 8(846)373-78-50 (отделение розыска батальона 2 полка ДПС ГИБДД УМВД по Самаре).

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