Самарцы заметили бесстрашного «эквилибриста» на заброшенных американских горках в парке Дружбы

Некий человек устроил рискованную прогулку по американским горкам Фото: Скриншот с видео

Жители Самары заметили очередного эквилибриста на заброшенных американских горках. Аттракцион, который не работает уже несколько лет, находится в парке Дружбы. Видео с бесстрашным горожанином появилось в соцсетях в среду, 8 марта 2023 года.

На кадрах видно, как на самом верху американских горок стоит человек. Замерев на несколько секунд, он двинулся вперед по металлической конструкции, ведущей вниз. Самарцы наблюдали за его передвижением затаив дыхание. Их впечатлило бесстрашие неизвестного смельчака, но при этом они осудили его за рискованную прогулку, которая может стоить ему жизни. Видео обрывается на том моменте, кода человек еще движется вниз. Остается надеяться, что он благополучно добрался до земли и не пострадал.

Напомним, американские горки в парке Дружбы покоряют уже не в первый раз. Ранее подростки регулярно забирались на заброшенный аттракцион, чтобы сделать там селфи. Недавно развлекательный объект, высота которого, к слову, достигает 28 м, выставили на продажу. Его оценили в 19 млн рублей.

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