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НовостиОбщество8 марта 2023 9:55

Водители устроили жесткую драку у ТРК «Космопорт» в Самаре накануне женского праздника

Потасовка попала на видео
Анастасия ФИЛАТОВА
Дворе мужчин набросились с кулаками на водителя стоящей у торгового комплекса легковушки

Дворе мужчин набросились с кулаками на водителя стоящей у торгового комплекса легковушки

Фото: скриншот с видео

Вечером во вторник, 7 марта 2023 года, в Самаре произошла очередная драка между водителями. На этот раз автомобилисты подрались на парковке у ТРК «Космопорт». Момент попал на запись видеокамеры.

На кадрах видно, как двое мужчин выясняют отношения с водителем легковушки. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Замелькали кулаки, и вот автомобилиста уже почти валят на землю. Через некоторое время в конфликт вмешался один из очевидцев. Он бросился разнимать драчунов.

Из-за чего началась потасовка — неизвестно. Интернет-пользователи выдвигают разные теории. Кто-то предположил, что причиной драки стал букет цветов, который не поделили мужчины. Другие считают, что конфликт произошел из-за последнего парковочного места.

Напомним, за последние дни это уже второе рукопашное столкновение самарских автомобилистов. Ранее несколько водителей подрались прямо на проезжей части улицы Революционной. По данному факту в ГУ МВД по Самарской области организовали проверку.

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