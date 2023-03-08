Минтранс хочет отсудить 10 млн из-за аферы при расчетах потока транспорта для Климовского моста

10 млн рублей - сумма ущерба, который был причинен Минтрансу Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд продолжает рассматривать дело о мошенничестве при расчетах транспортного потока для Климовского моста. Обвиняемой по нему проходит бывший директор подрядной организации Олеся Гладкова.

По версии следствия, ранее с компанией «ИнфраКАП» был заключен контракт на выполнение научно-исследовательских работ при подготовке к строительству моста через Волгу. Фирма должна была провести расчеты потока транспорта, но не сделала этого должным образом. В отчет были внесены ложные сведения.

Ущерб, причиненный министерству транспорта и автодорог Самарской области, составил 10 млн рублей. На этой неделе стало известно, что ведомство подало гражданский иск. Как пишет 63.ру, чиновники потребовали вернуть бюджетные деньги, которые подрядчик получил обманным путем.

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