В Самаре военные провели мини-концерты для участниц Великой Отечественной войны

Бойцы исполнили для ветеранов известные военные песни Фото: скриншот с видео

В Самаре военнослужащие ЦВО провели мини-концерты для участниц Великой Отечественной войны. Таким образом они поздравили ветеранов с Международным женским днем. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военный оркестр сыграл для дам попурри из знакомых мелодий. Композиции солдаты исполнили на духовых и ударных инструментах. Кто-то из ветеранов выходил на улицу, кто-то наблюдал за выступлением из окон своих квартир.

Для тех, кто не мог принять военный оркестр во дворе, устроили небольшое музыкальное представление прямо в доме. Бойцы под гармонь и гитару пели для участниц войны различные военные песни. Всем героиням Великой Победы вручили цветы и подарки. Слова поздравления с 8 Марта от лица губернатора и командующего второй гвардейской общевойсковой армией передала Екатерина Колотовкина.

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