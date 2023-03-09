Подрядчика для капремонта здания биржи труда вновь ищут в Самаре

В здании 1890 года постройки работает центр занятости населения / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре вновь ищут подрядчика для капитального ремонта усадьбы врача Л.А. Греве. Старинное здание, в котором сейчас работает центр занятости населения, расположено на пересечении улиц Некрасовской и Фрунзе. Информация размещена на сайте госзакупок.

Постройку, которая является объектом культурного наследия регионального значения, хотят приспособить под современное использование. В списке задач: ремонт инженерных коммуникаций; установка системы кондиционирования; общестроительные, демонтажные и отделочные работы. Срок выполнения — 150 рабочих дней.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 34,6 млн рублей. Подача заявок уже завершена. Сейчас специальная комиссия оценивает их, чтобы выбрать победителя торгов.

Напомним, предыдущий аукцион состоялся в начале февраля 2023 года. Заняться обновлением здания 1890 года постройки изъявила желание только одна компания. Однако контракт с ней не заключили. Как выяснилось, поданные фирмой доументы не соответствовали требованиям.

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