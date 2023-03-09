В Самаре патологоанатома будут судить за продажу данных об умерших ритуальщикам

Взяточнику грозит длительный срок лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом врач-патологоанатом, которого обвиняют в получении взяток за информацию об умерших. Незаконной деятельностью он занимался в течение трех лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, патологоанатом получал незаконные вознаграждения в период с 2018-го по 2021 год. Деньги ему передавали за предоставление информации о людях, умерших в больницах, и данных их родственников; за каждый заключенный договор на оказание ритуальных услуг; за организацию приема и хранения тел усопших в холодильной камере патологоанатомического отделения. В общей сложности врач незаконно получил более 3 млн рублей.

Недавно расследование дела было завершено. Правоохранители направили материалы на рассмотрение в суд. Патологоанатому может грозить длительный срок лишения свободы.

Отметим, на скамье подсудимых скоро окажется и ритуальщик, который покупал сведения об умерших. В период с 2018-го по 2020 год он передал врачу свыше 1,7 млн рублей.

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