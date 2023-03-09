В Самаре восстановили движение трамваем и пообещали откачать воду у ТЦ «Пирамида»

В настоящее время движение восстановлено в оба направления. Фото: департамент транспорта Самары

Сегодня, 9 марта, из-за скопления воды на путях у ТЦ «Пирамида» на улице Ново-Садовой с 6:48 до 8:43 образовался простой трамваев маршрутов №№ 5, 7, 22, 24. Ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта города.

— В настоящее время движение восстановлено в оба направления. Приносим извинения за временные неудобства. В течение дня откачка воды будет произведена, — сообщили в ведомстве.

По всем вопросам касательно работы общественного транспорта можно обращаться по телефону горячей линии: 8(846) 207-70-11. Потоп на трамвайных путях не единственная проблема.

Как сообщили ранее, увеличился интервал движения трамваев № 5 и 22. Оказалось, это связано с недостатком водителей, кондукторов и подвижного состава на маршрутах. Перевозчик в течение недели должен постараться поправить положение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.