В дептрансе объяснили, почему трамваи № 5 и 22 стали ходить реже в Самаре

Самарцы пожаловались на долгое ожидание трамваев утром 7 марта 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары вновь пожаловались на работу общественного транспорта. Нарекания в очередной раз вызвали трамваи. В частности, те составы, которые курсируют по улице Ново-Садовой.

— Почему так плохо стало с транспортом? Утром 7 марта интервал между трамваями № 5 на Барбошиной поляне составил час, а № 22 — 30 минут. Зато каждые 10 минут шли трамваи № 24. Прошу решить проблему, — обратилась одна из жительниц Самары к чиновникам.

Ситуацию прокомментировали в городском департаменте транспорта. По словам чиновников, увеличение интервалов, особенно в утреннее время, связано с недостатком водителей, кондукторов и подвижного состава на маршрутах № 5 и 22.

— Перевозчик делает все возможное для исправления ситуации. В течение недели постарается поправить положение. Приносим извинения за неудобства, — написали в соцсетях представители дептранса.

Напомним, на минувшей неделе несколько трамваев вышли из строя после сильного дождя. Они нахватались воды, которая затопила пути. «Приболевшие» трамваи обещали как можно быстрее вернуть в строй. Но, видимо, пока удалось реанимировать не все составы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамвай с пассажирами застрял в луже на Барбошиной поляне в Самаре

Общественный транспорт буквально утонул в потоке воды (подробности)

Общественный транспорт встал в Самаре из-за потопа 27 февраля 2023 года

Под водой оказались трамвайные пути на улице Ново-Садовой (подробности)

«Лужи в четверть метра глубиной»: в Самаре непогода и талая вода вывели из строя часть трамваев

В Самаре непогода вывела из строя часть трамваев в конце февраля 2023 (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал