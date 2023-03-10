В Самарской области движение на трассе М-5 восстановлено

Движение восстановлено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области временно перекрывали движение на автодороге М-5 «Урал» 9 марта 2023 года. Ограничения вводили для грузового и маршрутного транспорта.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор», движение на участке с 890 по 945 км восстановлено. Ранее перекрытие вводили из-за сильного тумана и плохой видимости с 20:30 до 00:00. Погода продолжает бушевать в регионе. Специалисты объявили желтый уровень опасности.

Напомним, в пятницу, 10 марта 2023 года, ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. При этом, температура воздуха поднимется до +3 градусов.

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