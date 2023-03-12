В Самарской области ввели ограничения на части дороги М-5 «Урал»

Все из-за сильного тумана. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Часть трассы М-5 «Урал» в Самарской области закрыли для движения большегрузов и маршрутного транспорта. Ограничения ввели на участке 865 по 944 километр (от поворота на Репьевку до Большой Рязани) с 14:00 до 19:00 по самарскому времени, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

- Причина – сильный туман, ограниченная видимость, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее движение ограничили на участке трассы Р-228 в Самарской и Ульяновской областях. Там запретили ездить грузовому и маршрутному транспорту.

На этой трассе в Саратовской области произошло серьезное ДТП с 21 машиной. Есть пострадавшие, в том числе дети.