Эксперты расскажут, ждать ли большого паводка в Самарской области в 2023 году

Талые воды уже подтопили территории 13 районов губернии Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В среду, 15 марта 2023 года, в 12:00 в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда – Самара» (ул. Лесная, 9) состоится пресс-конференция на тему: «Ждать ли большого паводка в Самарской области в 2023 году, и как к нему готовятся?».

На мероприятии будут освещены следующие вопросы:

- Какой прогноз дают метеорологи на ближайшую неделю?

- Какая сейчас обстановка с паводком? В какие населенные пункты уже пришла вода, и где наиболее сложная ситуация?

- Какие мероприятия проводятся в настоящее время МЧС и властями региона?

- Какие рекомендации населению, проживающему в зонах возможных затоплений, дают спасатели?

- Как спланирована работа Жигулевского гидроузла, какие планируются максимальные отметки для сбросов через гидроузел?

В качестве спикеров на пресс-конференции выступят руководитель Приволжского УГМС Айдар Мингазов, начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Алексей Веселов и директор Жигулевской ГЭС Вячеслав Шепелев.

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