Популярность карты жителя Самарской области выросла в регионе в 2023 году

С помощью карты жителя Самарской области можно оплачивать товары и услуги, проезд в транспорте и получать соцвыплаты / Фото: card.samregion.ru

В регионе за последние полгода значительно вырос интерес населения к электронной карте жителя Самарской области. К 15 марта 2023 года число пользователей карты превысило 56 тысяч человек, а подавших заявки – более 61 тысячи. Информация об этом прозвучала на совещании под руководством председателя правительства региона Виктора Кудряшова.

Спрос на оформление карты жителя с начала 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в четыре раза: 15 473 заявки против 3 751. Первый вице-губернатор отметил, что цель властей – максимально заинтересовать жителей в получении карты. Чтобы к концу года число держателей карты выросло как минимум вдвое.

Напомним, с помощью карты жителя Самарской области можно оплачивать товары и услуги, проезд в транспорте и получать соцвыплаты. Кроме того, она может быть электронным пропуском в вузы, дублировать полис ОМС и быть умным ключом для входа в подъезд МКД, оснащенного домофоном. Вскоре появится новая функция – сервис «Электронный рецепт». Бесплатно оформить карту можно в банках-партнерах проекта. Добавим, что карта жителя Самарской области заменит социальные транспортные карты. Последние постепенно выведут из обращения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.