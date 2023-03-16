Лед тронулся на Волге у берегов Самары в марте 2023 года

На Волге в Самаре начался ледоход Фото: Скриншот с видео

Самарский блогер Сергей Бобин снял на видео ранний ледоход на реке Волге. Он показал, как выглядит река с высоты птичьего полета в середине марта 2023 года.

Судя по кадрам, Волга частично вскрылась ото льда. Кое-где на поверхности реки видны большие льдины, плывущие куда-то вдаль. Выглядит это очень красиво и завораживающе.

Напомним, в 2023 году в Самарской области начало весны вышло аномальным – теплая погода, характерная для апреля, и обилие осадков. Все это привело к активному таянию снега и раннему началу паводка. Из-за половодья оказались подтоплены сельские местности в нескольких районах губернии.

По словам специалистов, в апреле 2023 года Волга может выйти из берегов. Повышение уровня воды возможно из-за открытия затворов водосливной плотины Жигулевской ГЭС.

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