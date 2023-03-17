Ряд улиц могут закрыть в центре Самары из-за перекладки теплосетей в 2023 году

Подготовка к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов стартует в Самаре весной Фото: администрация Самары

В Самаре в 2023 году планирует отремонтировать 20 участков теплотрасс. Пять из них расположены в старой части города. На время работ может понадобиться перекрытие движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Так, ремонтом охватят следующие участки теплосетей в исторической части Самары: улицы Алексея Толстого и Льва Толстого, Волжский проспект. Последний временно закроют в районе Ульяновского спуска. Также работы запланированы на улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе и на улице Куйбышева от Некрасовской до Рабочей.

Напомним, в 2023 году в Самаре проводятся работы и на других инженерных коммуникациях. Они выполняются в рамках строительства станции метро «Театральная». В связи с этим в центре города остаются закрытыми перекресток улиц Полевой и Ново-Садовой и пересечение улиц Красноармейской и Галактионовской. Кроме того, по-прежнему действует сужение дороги на перекрестке улиц Галактионовской и Вилоновской.

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