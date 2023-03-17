«Добрые люди» назвали возможную причину нападения собак на 4-летнего мальчика в Самаре

Животные напали на ребенка, когда он неожиданно врезался в них во время игры Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Подрядчик по отлову бездомных животных (компания «Добрые люди») прокомментировал инцидент с нападением собак на 4-летнего мальчика в Самаре. ЧП произошло 15 марта 2023 года возле одного из домов на улице Виноградной в Советском районе.

— Конечно, то, что ребенок пострадал от укуса собаки, это ужасно. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Но хочется обратить внимание на то, как это произошло. Нам удалось выяснить, что мальчик во время игры забежал за угол дома и буквально врезался в спящих собак. Животные испугались и отреагировали. Это был несчастный случай, — сказала директор компании-подрядчика Инна Тарасенко.

Напомним, в СУ СК по Самарской области возбудили по данному факту уголовное дело — часть 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Инна Тарасенко отмечает, что «Добрые люди» проходят по нему в статусе свидетеля.

По информации подрядной организации, животные, которые 15 марта находились во дворе на улице Виноградной, уже проходили по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение). У них есть несмываемые метки. Собак вернули в прежнюю среду обитания более года назад. По словам местных жителей, они никогда не проявляли агрессии. Подрядчик давно мониторит этот район. Работает не только по жалобам, которых, к слову, оттуда не поступало, но и проводит плановые выезды.

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