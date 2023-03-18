Матч «Крыльев Советов» со сборной Медиалиги пройдет на «Солидарность Арене» и будет благотворительным

Матч ветеранов "Крыльев" с "Амкалом" два года назад, собрал 6 тысяч зрителей. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Стало известно место проведения и время начала матча между самарскими «Крыльями Советов» и сборной Медиалиги. Игра пройдет в пятницу, 24 марта на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало встречи — в 19.00 по самарскому времени.

На этот матч уже открыта продажа билетов. Их стоимость — 100 рублей. Все средства, собранные от продажи билетов, пойдут в помощь игроку команды Медиалиги «Амкал» Никите Финито, которому диагностировали лейкемию.

- В ближайшее время мы опубликуем состав сборной Медиалиги, а также расскажем об активностях, которые пройдут на стадионе в день матча, - сообщил ПФК «Крылья Советов» на своих официальных ресурсах.

Матч будет проводиться во время паузы в чемпионате, связанной с играми национальной сборной России, в которую вызван капитан «Крыльев» Александр Солдатенков.