Самарские полицейские рассказали подробности аварии, из-за который упал фонарь на улице Мичурина

Фонарь повис на проводах. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре очевидцы поделились кадрами серьезной аварии на улице Мичурина. Из-за столкновения двух автомобилей пострадал маленький ребенок.

ДТП зафиксировали днем во вторник, 21 марта 2023 года, в 11:35. Женщина-водитель иномарки «Toyota Camry» двигалась по улице Мичурина и выехала на встречную полосу. Автомобиль на скорости «влетел» в «Hyundai Solaris», который дожидался разрешающего сигнала светофора. Из-за столкновения «Hyundai Solaris» отбросило на фонарный столб, который в последствии повис на проводах, об этом «КП-Самара» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Из-за аварии пострадал маленький ребенок. Его госпитализировали в медицинское учреждение

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