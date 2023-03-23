В Самаре из крупного пожара в доме Челышева спасли домашних животных

Рыжего кота спасли из огня. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре полностью потушили крупный пожар в доме Челышева на улице Красноармейской. Из огня удалось спасти местных жителей и их питомцев.

В социальных сетях появилось видео, на котором погорельцы показывают спасенное животное. Кот по кличке Степан прижался к углу переноски и с опаской осматривал новое помещение. Владельцы животного отмечают, что он достаточно крупный, кот даже не успел испугаться в момент возгорания. Его сразу вытащили из опасной зоны.

Напомним, возгорание произошло на третьем этаже дома и перешло на кровлю. Из дома эвакуировали 60 местных жителей, часть из которых разместили в школе №12.

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