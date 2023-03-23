С огнем борются больше 150 пожарных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупный пожар в доме Челышева на улице Красноармейской в Самаре вспыхнул вечером в среду, 22 марта 2023 года. В МЧС сообщили, что эпицентр пожара был на третьем этаже, оттуда пламя перекинулось на крышу. Огонь распространился на 1400 метров. Рассказываем последние новости в доме Челышева в Самаре на 23 марта 2023.

Погибших и пострадавших нет

К счастью, жильцов успели спасти. 60 человек вывели из здания, погибших и пострадавших нет. Всего в доме были прописаны 110 человек.

Первое время люди грелись в автобусах, которые подогнали специально. В школе №12, которая находится рядом с местом ЧП, организовали пункт временного размещения.

- Эвакуация жильцов завершена. Для обогрева поданы автобусы. В школе №12 развернут пункт временного размещения, - рассказала глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко.

На месте также полицейские, следователи и чиновники.

Пожар вспыхнул поздно вечером. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С огнем борются 157 человек и 54 единицы техники. Сил и средств достаточно, заверил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Жильцы думают, что это поджог

Жители дома Челышева уверены – это поджог. Другие варианты они отметают.

- Это уже не первый пожар, мы живем как на пороховой бочке. Получается, если живешь в историческом доме, то твоя собственность всегда под угрозой? – негодует местная жительница Татьяна.

Людей успели эвакуировать из здания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Старший по дому Владимир Лаптев тоже считает, что пожар вспыхнул по чьему-то злому умыслу.

- Нас опять подожгли, - заявил он в беседе с корреспондентом «КП-Самара». – Горит второй подъезд. Там жили люди, теперь не будут.

Дом Челышева действительно горит не в первый раз. Год назад, в марте 2022 года, в историческом здании вспыхнул пожар. Тогда он был гораздо меньше, но здание серьезно пострадало. Поле вчерашнего пожара жить в доме, скорее всего, будет невозможно.

Дом XIX века

Доходный дом Челышева на улице Красноармейской, 60 – объект культурного наследия. Построен он был в конце XIX – начале XX века (в 1899 году заложили первый камень, в 1903 году здание достроили) по проекту архитектора Александр Щербачева. Дом Челышева построен из красного фигурного кирпича в русском стиле.

Владелец здания – Михаил Челышев был известным купцом, общественником и политиком.

В последние годы здание пребывало в плачевном состоянии, тем более после пожара 2022 года. В этом году дом Челышева ждал капитальный ремонт.