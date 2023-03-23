Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 5:19

В Самаре автобусы №34 и №53 будут двигаться в объезд 23 марта 2023 года

Это связано с перекрытием на улице ул. Красноармейской
Алена ПРОВКИНА
Автобусы будут двигаться по скорректированной схеме

Автобусы будут двигаться по скорректированной схеме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о временном ограничении движения на улице Красноармейской. На территории произошел крупный пожар.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение на улице Красноармейской от улицы Братьев Коростелевых до улицы Ленинской, в оба направления. Из-за перекрытия автобусы №34 и №53 будут двигаться в объезд по улицам Арцыбушевской и Льва Толстого, также в оба направления.

Сколько будет действовать временное ограничение – пока неизвестно. Перекрытие также коснется трамваев, 8 из которых будут двигаться по скорректированному маршруту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал