В Самаре автобусы №34 и №53 будут двигаться в объезд 23 марта 2023 года

Автобусы будут двигаться по скорректированной схеме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о временном ограничении движения на улице Красноармейской. На территории произошел крупный пожар.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение на улице Красноармейской от улицы Братьев Коростелевых до улицы Ленинской, в оба направления. Из-за перекрытия автобусы №34 и №53 будут двигаться в объезд по улицам Арцыбушевской и Льва Толстого, также в оба направления.

Сколько будет действовать временное ограничение – пока неизвестно. Перекрытие также коснется трамваев, 8 из которых будут двигаться по скорректированному маршруту.

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