Схему движения трамваев на ул. Красноармейской изменили из-за пожара в доме Челышева в Самаре

Подробности рассказали в департаменте транспорта Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 23 марта 2023 года, восемь трамвайных маршрутов будут следовать по временной схеме движения. Это связано с проведением работ по устранению последствий пожара в «Доходном доме Челышева» на ул. Красноармейской.

Подробности рассказали в департаменте транспорта Самары. Так, трамваи № 1 и № 16 следуют через ж/д вокзал по улицам Красноармейской, Арцыбушевской, Полевой, Мичурина, Клинической, Чернореченской и далее по маршруту.

Помимо этого, маршруты № 3, № 15, № 20к и № 22 последуют по улицам Арцыбушевской и Красноармейской через ж/д вокзал и далее по своему маршруту, а трамваи № 5 и № 20 ходят по улицам Полевой, Мичурина, Клинической, Чернореченской через ж/д вокзал по Красноармейской, Арцыбушевской и далее по маршруту.

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