Спасение памятника – дело чести: в Самаре обсудят судьбу пострадавшего в пожаре дома Челышева

На реставрацию пострадавшего в огне старинного здания понадобится много сил и средств Фото: администрация Самары

Вечером в среду, 22 марта 2023 года, в доме Челышева в Самаре произошел крупный пожар. Огонь уничтожил квартиры на третьем этаже и кровлю. Насколько серьезно пострадало здание, пока неизвестно. Дальнейшую его судьбу планируется определить на следующей неделе. Об это в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Искренне сочувствую людям, оставшимся без крыши над головой и потерявшим все нажитое. Со своей стороны готов оказать всю необходимую посильную помощь. В начале следующей недели проведем встречу с жителями, обсудим дальнейшую судьбу дома Челышева, – написал парламентарий.

По словам депутата, в здании необходимо будет провести реставрационно-восстановительные и противоаварийные работы. Отметим, планы по ремонту дома Челышева, который год назад тоже пострадал из-за пожара, обсуждались незадолго до вчерашнего ЧП. В феврале был определен алгоритм спасения, однако теперь фронт работ заметно возрастет. Таких больших денег у жильцов старинного здания нет (около 90% площадей приватизировано).

Александр Хинштейн отмечает, что дом Челышева – один из самых известных зданий старой Самары. Это памятник федерального значения. Его спасение – дело чести для города и региона. Парламентарий намерен обратиться к губернатору Дмитрию Азарову и попросить его о выделении средств на восстановление постройки из резервного фонда.

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