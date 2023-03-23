Огонь уничтожил крышу старинного здания: что известно о пожаре в доме Челышева в Самаре на утро 23 марта 2023 года

Крупный пожар в Доме Челышева в Самаре тушили более 10 часов Фото: Скриншот с видео

Вечером в среду, 22 марта 2023 года, в историческом центре Самары произошел крупный пожар. Загорелся многоквартирный жилой дом на улице Красноармейской, 60, который является объектом культурного наследия. На его тушение у пожарных ушло более 10 часов. Рассказываем, что известно о пожаре в доходном доме Д.Е. Челышева на утро 23 марта 2023 года.

Погорельцев из дома Челышева в Самаре отправили в ПВР

Сообщение о возгорании в старинном здании 1899 года постройки поступило в МЧС в 21:07. По прибытии пожарные установили, что вспыхнул третий этаж. Огонь перекинулся и на кровлю. Изначально площадь пожара составила 180 кв.м. Однако сдержать его распространение не удалось. Постепенно он стал захватывать все больше территории.

В момент пожара в доме находились 60 человек. Всех их эвакуировали. К счастью, никто не пострадал и не погиб. Людей разместили в пункте временного пребывания, который развернули на базе школы № 12. Кто-то отправился туда вместе с домашними животными, которых успели спасти из огня. По данным МЧС, сейчас со всеми погорельцами работают психологи.

- В ПВР будет налажена работа по оформлению компенсации ущерба и дальнейшего размещения людей, - сказала глава Ленинского района Елена Бондаренко.

Пожар в доме Челышева в Самаре тушили больше 10 часов

Изначально для тушения пожара были привлечены 76 человек и 24 единицы техники. Сдержать огонь, который полностью объял третий этаж дома Челышева и кровлю, было нелегко. Он распространился на площади 1300 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг – Пожар № 3.

Количество сил и средств на месте происшествия увеличили до 125 человек и 42 спецмашин. Также дополнительно привлекли четыре автолестницы, два пеноподъемника, которые со стороны напоминали огромные светящиеся столбы, АР (пожарный рукавный автомобиль) и ПНС (пожарная автонасосная станция).

Борьба с пламенем продолжалась всю ночь. Локализовать возгорание пожарным удалось в 3:13 четверга, 23 марта 2023 года. Ликвидация была объявлена в 7:24 на площади 1400 кв. м. Всего для тушения огня было привлечено 167 человек и 59 единиц техники, в том числе от МЧС России 124 специалиста и 37 машин.

Дом Челышева в Самаре остался без крыши

Сейчас доходный дом Челышева представляет собой печальную картину. Здание лишилось крыши. Блогер Евгений Щекин снял на видео последствия происшествия. Из-за чего произошел пожар, все еще неизвестно. На месте работают сотрудники ДПС.

Полицейские перекрыли движение транспорта по улице Красноармейской на участке от Братьев Коростелевых до Ленинской в оба направления. Из-за этого автобусы № 34 и 53 пустили в объезд. Кроме того, в связи проведением работ по устранению последствий пожара изменили схемы движения несколько трамваев. Эта мера коснулась маршрутов №№ 1, 3, 5, 15, 16, 20к и 22.

Прокуратура уже проводит по факту ЧП проверку. Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение противопожарного режима при содержании старинного дома. По итогам они примут необходимые меры и оценят действия ответственных должностных лиц.

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