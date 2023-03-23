Жильцы назвали возможные причины крупного пожара в доме Челышева в Самаре

Некоторым погорельцам разрешили забрать вещи из квартир Фото: администрация Самары

Утром в четверг, 23 марта 2023 года, в Самаре потушили крупный пожар в доме Челышева на улице Красноармейской, 60. Некоторым жильцам, чьи квартиры не сильно пострадали в огне, разрешили забрать некоторые вещи. Корреспонденты «КП-Самара» пообщались с одной из местных жительниц и узнали, как она и ее семья переживают ЧП.

– У нас квартира в собственности. Она не пострадала в огне. Ее залили во время тушения пожара. Но у нас, считай, еще сухо в квартире, дальше – хуже. Сопроводили нас сотрудники МЧС, взяли кое-какие вещи. Будем еще возвращаться, – поделилась самарчанка.

По словам женщины, из-за чего начался пожар, пока неизвестно. Версий две: поджог и случайность:

- Кто-то говорит, что дом подожгли. Другие - что виноват пьяный мужчина из соседнего подъезда, который якобы варил лапшу быстрого приготовления. Но вообще, горела крыша, какой там «Доширак», - рассказывает одна из погорельцев.

Самарчанка отметила, что в ПВР на базе школы № 12 ее семья не ездила. Им есть где жить. Что будет дальше с домом Челышева, пока неизвестно. Однако местные жители надеются, что его удастся спасти. Они хотят вернуться туда и жить.

Напомним, памятник архитектуры 1899 года постройки горит не в первый раз. 3 марта 2022 года в доме Челышева вспыхнул огонь в пятом подъезде, накануне, 22 марта 2023 года, - во втором. Ранее старший по дому Владимир Лаптев в беседе с корреспондентом «КП-Самара» высказал мнение, что старинное здание могли поджечь.

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