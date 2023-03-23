Обновлением дорог в Самаре в 2023 году займутся два подрядчика

В этом году ремонтом охватят 42 участка Фото: администрация Самары

Стало известно, кто займется обновлением дорог в Самаре в 2023 году. Работы будут выполнять два подрядчика. Контракты с ними были заключены еще в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Ремонтом дорог займутся ООО «НПФ «XXI Век» и ООО «ПСК». Первый подрядчик приведет в порядок 20 объектов общей протяженностью 19,56 км, второй – 22 дороги общей протяженностью 23,14 км, – рассказали в мэрии Самары.

Работы стартуют в ближайшее время. В случае, если погода будет благоприятной, к концу месяца ремонт продолжится уже с использованием горячих смесей.

Отмечается, что на время ремонта дороги полностью перекрывать не будут. Работать будут «захватками», а транспорт пустят по свободным полосам. Южный мост, вероятнее всего, перекроют попеременно: сначала закроют две полосы в одном направлении, затем две полосы в другом. При этом движение будет организовано по двум свободным полосам, но в каждую сторону.

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