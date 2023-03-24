Аномально теплая погода установила новые рекорды в Самарской области 23 марта 2023

Погода в марте продолжает радовать самарцев теплыми и солнечными деньками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аномально теплая для марта погода третий день подряд бьет рекорды в Самарской области. В четверг, 23 марта 2023 года, был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха сразу на семи метеостанциях региона: в Самаре, Аглосе, Тольятти, Авангарде, Большой Глушице, Безенчуке и в Серноводске. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

Самый жаркий день вчера выдался в Большой Глушице. Там столбик термометра достиг 12,2 градуса. Отклонение от предыдущего максимума составило 4,5 градуса. Побиты рекорды 1990 и 2007 годов. На втором месте — Безенчук, где воздух прогрелся до 12 градусов. Последний раз так тепло в марте там было в 2014 году. На третьем — Авангард с температурой воздуха в 11,7 градуса. Побит рекорд 16-летней давности.

Что касается Самары, то накануне в областной столице воздух прогрелся до 10,1 градуса. Это на 0,2 градуса выше, чем в 2007 году.

Погодные рекорды 23 марта 2023 года / Фото: Приволжское УГМС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теплая погода побила сразу 10 рекордов в Самарской области в день весеннего равноденствия

21 марта 2023 воздух в регионе прогрелся до 8-13 градусов (подробности)

Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт в Самарской области 22 марта 2023 года

Прошлые рекорды были установлены 15 лет назад (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал