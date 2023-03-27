В Самаре объявили торги на реконструкцию бывшего кинотеатра «Россия» за 602 млн рублей

В здании разместится театр для детей и молодежи «Мастерская». Фото: администрация Самары

В Самаре объявили торги на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Россия», который преобразят в театр для детей и молодежи «Мастерская». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет департамент градостроительства Самары. На необходимые услуги реконструкции здания на ул. Чернореченской, 15 готовы выделить около 600 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 602 597 574 рубля.

Объявление было размещено 24 марта, окончание подачи заявок запланировано на 10 апреля, а победителя выберут после 13 апреля. Подрядчик должен будет выполнить условия до конца 2024 года.

Здание на Чернореченской было построено в 1963 году. Ранее в нем размещался кинотеатр «Россия», который не функционирует уже несколько лет. О планах по реконструкции и открытии молодежного драмтеатра стало известно в 2020 году,

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