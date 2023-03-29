Стало известно, когда в Самарской области наступит жара в апреле 2023 года

Начало второго месяца весны обещает быть очень теплым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшее время в Самарской области станет еще теплее. Температура воздуха постепенно начнет подниматься со следующего понедельника, 3 апреля 2023 года. Информация об этом размещена на сайте «Гисметео».

Согласно предварительным прогнозам, 3 апреля воздух в Самарской области прогреется до 16 градусов. На следующий день — уже до 17 градусов. В среду, 5 апреля 2023 года, в регионе ожидается до 19 градусов. С 6 по 8 апреля в губернии прогнозируется около 18 градусов.

А вот в воскресенье, 9 апреля 2023 года, столбик термометра в Самарской области может достичь 20 градусов. При этом будет держаться облачная погода. С середины последующей недели в регион вернется прохлада. Также возможны небольшие дожди.

Предварительный прогноз на начало апреля в Самарской области / Фото: www.gismeteo.ru

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