Стало известно, когда в Самарской области наступит жара в апреле 2023 года

Начало второго месяца весны обещает быть очень теплым
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В ближайшее время в Самарской области станет еще теплее. Температура воздуха постепенно начнет подниматься со следующего понедельника, 3 апреля 2023 года. Информация об этом размещена на сайте «Гисметео».
Согласно предварительным прогнозам, 3 апреля воздух в Самарской области прогреется до 16 градусов. На следующий день — уже до 17 градусов. В среду, 5 апреля 2023 года, в регионе ожидается до 19 градусов. С 6 по 8 апреля в губернии прогнозируется около 18 градусов.
А вот в воскресенье, 9 апреля 2023 года, столбик термометра в Самарской области может достичь 20 градусов. При этом будет держаться облачная погода. С середины последующей недели в регион вернется прохлада. Также возможны небольшие дожди.
Предварительный прогноз на начало апреля в Самарской области / Фото: www.gismeteo.ru
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