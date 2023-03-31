В Самаре собираются временно подвинуть рынок во время ремонта путепровода на ул. Земеца

Работы на ул. Земеца планируют начать после 10 апреля. Фото: администрация Самары

В Самаре из-за ремонта путепровода на улице Земеца планируется подвинуть рынок. Об этом рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко во время второй консультационной встречи с жителями.

— По пути на тротуар выходит рыночная зона. Нужно, чтобы торговые палатки не мешали людям свободно перемещаться. Администрации Промышленного района уже дано поручение разобраться в ситуации и убрать лотки, — объяснил вице-мэр.

Пешеходный путь в 400 метров планируют организовать между Юнгородком и Костромским переулком. Отмечается, что в период ремонта путепровода будет использоваться трамвайное кольцо не в районе Костромского переулка, а на Юнгородке, туда горожане смогут добраться пешком.

Напомним, в 2023 году в Самаре начнется ремонт путепровода «139-й километр», который проходит через улицу Земеца. Эта дорога связывает крупные промышленные предприятия с районами города. Работы планируют начать после 10 апреля.

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