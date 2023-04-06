В Самарской области смертность превысила рождаемость в январе 2023 года

В первом месяце текущего года в регионе появилось на свет 1 997 малышей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна демографическая обстановка в Самарской области в 2023 году. Обновленные данные предоставили в Самарастате. Статистика оказалась не самой приятной.

По информации специалистов, в январе 2023 года в Самарской области родилось 1 997 малышей. При этом количество умерших гораздо больше – 4 159 человек. К сожалению, в число последних вошли и младенцы – 7 человек.

Отметим, что естественная убыль остается устойчивым фактором в регионе. Так, число малышей, родившихся в 2021 году (23 тысячи детей), по сравнению с январем-октябрем 2020 года сократилось на 1,1%, а число умерших жителей увеличилось на 13,7%. А за 8 месяцев 2022 года умерли свыше 30 тыс. жителей губернии, в том время как на свет появились 16,7 тыс. человек.

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