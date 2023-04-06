Определились соперники «Крыльев Советов» и «Акрона» в Кубке России

"Акрон" ждет в гости очередную московскую команду - "Спартак". Фото: ФК "Акрон"

В ночь с 6 на 7 апреля, уже за полночь по самарскому времени, в студии телеканала «Матч Премьер» состоялась жеребьевка ближайшего раунда Кубка России по футболу.

«Крылья Советов» накануне уступили в Москве ЦСКА 0:1 в драматичном поединке, и выбыли из Пути РПЛ в Путь регионов. В этой же части кубковой сетки с самого старта турнира находится тольяттинский «Акрон», двумя днями ранее обыгравший в Москве в серии пенальти «Динамо».

Существовала вероятность 50/50, что на втором этапе полуфинала Пути регионов «Акрон» и «Крылья» встретятся в Жигулевске. Но жребий решил иначе.

В Жигулевск приедет московский «Спартак», а «Крыльям Советов» предстоит непростой - и в логистическом, и в спортивном смысле - выезд в столицу Кубани (ФК «Краснодар» за час до жеребьевки обыграл в серии пенальти «Ростов»).

Матчи этой стадии Кубка планируются на 20-22 апреля.